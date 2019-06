Carrefour verkoopt Chinese tak

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: China

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse supermarktketen Carrefour verkoopt een meerderheidsbelang in zijn Chinese tak aan het Chinese bedrijf Suning.com. Dat betaalt 4,8 miljard yuan, ongeveer 613 miljoen euro, voor 80 procent van Carrefour China. De Fransen houden zelf een vijfde in bezit. Er zijn wel verschillende mogelijkheden afgesproken om het resterende aandeel ook aan Suning.com te verkopen.

Carrefour is al sinds 1995 actief in China. De Fransen hebben 210 hypermarkten en 24 gemakswinkels in het land. Carrefour heeft echter, net als veel andere buitenlandse bedrijven, te kampen met de snelle overgang naar online winkelen in China. Daar profiteren vooral Chinese bedrijven als Alibaba-dochter TMall en JD.com van. Suning.com heeft naast 8881 winkels in meer dan 700 Chinese steden ook een eigen platform voor online winkelen.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de Chinese autoriteiten.