'NYSE gaat strijd met Nasdaq aan om biotechs'

Gepubliceerd op | Views: 338

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - New York Stock Exchange (NYSE), de uitbater van de beurs in New York, wil aantrekkelijker worden voor bedrijven uit de biotechnologiesector. Het beursbedrijf vraagt minder geld aan ondernemingen die een jaaromzet van onder de 5 miljoen dollar hebben en een marktwaarde onder de 200 miljoen dollar. Op die manier wil NYSE die bedrijven weglokken bij concurrent Nasdaq.

Dergelijke bedrijven krijgen een korting van 75 procent op de jaarlijkse vergoeding die ze voor hun beursnotering betalen, heeft operationeel directeur John Tuttle van NYSE gezegd in zakenkrant The Wall Street Journal. De maatregel is vooral bedoeld om biotechbedrijven aan te trekken. Die geven veel geld uit aan onderzoek, maar daar staan de eerste jaren weinig inkomsten tegenover.