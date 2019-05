Gepubliceerd op | Views: 728

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Geldschieters van reisorganisatie Thomas Cook moeten er serieus rekening mee houden dat ze naar hun geld kunnen fluiten. De kredietbeoordelaars S&P en Fitch schroefden donderdag beide hun oordeel over de kredietwaardigheid verder naar beneden in de zogenoemde junkstatus, rommel dus.

Organisaties als S&P en Fitch schatten in hoe groot de kans is dat investeerders of leningverstrekkers te maken krijgen met wanbetaling. Bij een lagere beoordeling wordt het duurder en moeilijker voor een bedrijf om geld te lenen. S&P en Fitch hebben de rating nu allebei op CCC+ staan.

Vorige week kwam het bedrijf met tegenvallende resultaten naar buiten. Daarna volgde al een afwaardering door Citigroup en sindsdien zakte de beurswaarde al met tientallen procenten.

Thomas Cook Nederland benadrukte overigens eerder deze week dat Nederlandse vakantiegangers zich geen zorgen hoeven te maken. Als het misgaat dan zijn consumenten gedekt onder de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). "Maar dat is nu zeker niet aan de orde.''

Het aandeel Thomas Cook noteerde donderdag aan het begin van de middag in Londen weer bijna 7 procent lager.