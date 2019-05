Gepubliceerd op | Views: 1.131 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

PEKING (AFN/RTR) - De Verenigde Staten moeten hun 'foute acties' corrigeren. Pas dan is China bereid om handelsgesprekken te hervatten. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel laten weten. Peking rept in een verklaring over gesprekken die gebaseerd moeten zijn op wederzijds respect.

De boodschap volgt op Amerikaanse restricties tegen Huawei, een van de grootste technologieconcerns uit de Volksrepubliek. De VS hebben het bedrijf op de zwarte lijst gezet wegens verdenkingen van spionagepraktijken, waarna veel bedrijven hun leveringen aan Huawei recentelijk stopzetten.

China en de VS zijn al maanden aan het onderhandelen om een einde te maken aan een handelsoorlog, waarbij beide landen elkaar met importtarieven bestoken. De kwestie rond Huawei heeft de verhoudingen tussen de grootmachten extra op scherp gezet.