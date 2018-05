ASN gooit Heineken uit duurzaam fonds

Gepubliceerd op | Views: 357 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ASN Bank heeft Heineken uit zijn duurzame beleggingsfonds verwijderd. Aanleiding voor de stap zijn onthullingen van onderzoeksjournalist Olivier van Beemen over misstanden tegen promotiemedewerksters van Heineken in Afrika.

De promotiemedewerksters zouden vaak slachtoffer worden van seksueel wangedrag of zichzelf moeten prostitueren. Heineken heeft inmiddels maatregelen genomen, maar die gaan volgens ASN nog niet ver genoeg. De beslissing om Heineken uit het ASN Duurzaam Aandelenfonds te schrappen is overigens niet per se permanent.