KBC plakt accumulate-advies op Retail Estates

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van KBC herstarten het volgen van het aandeel Retail Estates met een accumulate-advies en een koersdoel van 82,50 euro. Dat bleek woensdag uit een rapport over het Belgische winkelvastgoedfonds, dat sinds kort ook een notering heeft op de beurs in Amsterdam.

De kenners wijzen er onder meer op dat het bedrijf sinds halverwege vorig jaar flink aan de weg timmert in Nederland. Daarbij is de portefeuille van de onderneming als geheel van goede kwaliteit met een indrukwekkende bezettingsgraad van meer dan 98 procent sinds de beursgang van de onderneming in Brussel in 1998. In totaal is 77 procent van de portefeuille in België en de rest in Nederland.

Het aandeel Retail Estates stond kort na de openingsbel 0,5 procent hoger.