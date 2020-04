Frans supermarktconcern Casino profiteert van hamsteraars

Gepubliceerd op | Views: 274

PARIJS (AFN) - Het Franse supermarktconcern Casino heeft geprofiteerd van hamsterende klanten. Na de invoering van lockdownmaatregelen tegen het coronavirus in Frankrijk en andere landen stegen de verkopen sterk. Ook na de eerste golf inkopen bleven de verkoopcijfers voor met name voedingswaren hoog, omdat mensen door horecasluitingen amper buitenshuis eten.

Sinds medio maart verkochten supermarkten van Casino in Frankrijk, waar ook Franprix onder valt, 16 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De onlineverkopen van Casino zijn in diezelfde periode meer dan verdubbeld, meldt het bedrijf in een kwartaalupdate.

In het eerste kwartaal als geheel zakte de omzet van Casino met 0,8 procent tot 8,3 miljard euro. Daarbij speelden onder andere ongunstige wisselkoersen de multinational parten. Op autonome basis steeg de omzet met 7,9 procent, waarbij de vergelijkbare omzet met 6,4 procent steeg.