Intertrust trekt jaarprognose in vanwege onzekerheid coronacrisis

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust heeft zijn financiële prognoses voor 2020 ingetrokken vanwege de onzekerheid veroorzaakt door de coronacrisis. Dat meldde het beursgenoteerde bedrijf in een handelsupdate over het eerste kwartaal. Intertrust heeft in de afgelopen maanden met nog weinig met tegenslagen te maken gehad vanwege Covid-19 maar vindt het lastige om in de huidige tijd de toekomst te voorspellen.

De economische neergang vanwege de pandemie zal de toekomstige groei raken, waarschuwt topvrouw Stephanie Miller van Intertrust. Zij heeft toch vertrouwen dat het bedrijf de moeilijke tijden "succesvol" door zal komen.

Intertrust staat er momenteel naar eigen zeggen goed voor. Zo'n 80 tot 90 procent van de huidige inkomsten vloeien voort uit langlopende contracten met klanten. In het eerste kwartaal voerde het bedrijf zijn onderliggende omzet op met 2,1 procent tot 142,1 miljoen euro. Daarnaast is ook de kaspositie verbeterd.