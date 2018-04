Franse industrie groeit iets minder sterk

Gepubliceerd op | Views: 144 | Onderwerpen: Frankrijk

LONDEN (AFN) - De industrie in Frankrijk heeft in april een iets minder sterke groei laten zien dan een maand eerder. In de Franse dienstensector ging de groei wel wat omhoog, aldus voorlopige cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam uit op op een stand van 53,4, tegen 53,7 in maart. Een niveau van 50 of meer duidt op groei. Economen rekenden gemiddeld op een niveau van 53,5. Voor de Franse dienstensector werd een stand gemeten van 57,4, tegen 56,9 een maand eerder.

De samengestelde index van de Franse industrie en diensten, noteerde een niveau van 56,9, van 56,3 in de voorgaande maand.

Markit meldde voor de Duitse industrie een indexstand van 58,1, tegen 58,2 een maand daarvoor. Voor de Duitse dienstensector was dit 54,1, tegen 53,9 in maart. Bij de samengestelde graadmeter ging het niveau van 55,1 naar 55,3.