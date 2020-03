"Dow-Jonesindex is alle winst sinds verkiezing Trump weer kwijt"

Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Dow-Jonesindex op de beurs in New York is alle koerswinst sinds de verkiezing van president Donald Trump tot Amerikaans president in 2016, weer kwijt. Dat is opmerkelijk omdat Trump de afgelopen jaren zelf herhaaldelijk heeft gewezen op de stijgende beurskoersen. Hij zag dat als bewijs dat hij veel goede dingen deed voor de Verenigde Staten.

Door de coronacrisis is de toonaangevende beursgraadmeter in een maand met meer dan 30 procent in waarde gezakt. Maandagmiddag rond 16.45 uur (Nederlandse tijd) raakte de Dow opnieuw bijna 5 procent kwijt, waardoor er al flink minder dan 19.000 punten over zijn. Overigens veerde de graadmeter even later ook weer wat op, evenwel zonder noemenswaardig koersherstel.

Het sentiment op Wall Street werd eerder op de dag nog gesteund door een nieuw steunprogramma van de Federal Reserve voor de Amerikaanse economie, maar het positivisme bleek van korte duur. De teleurstelling over het uitblijven van een Amerikaans akkoord voor een omvangrijk stimuleringspakket bleef beleggers bezighouden.

De onvoorspelbare Trump werd voor hij in 2016 tot president werd verkozen nog gevreesd op de financiële markten. De negatieve sfeer bij beleggers week echter al snel, na een verzoenende overwinningsspeech van Trump. Daarop begonnen de beursgraadmeters in New York juist aan een stevige opmars die heel lang aanhield.