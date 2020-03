Wall Street kleurt toch weer rood ondanks Fed-hulp

Je hebt het gezien Galafanaat, ze draaien als een tierelier, jammer dat we in dit land geen cannabis aandelen hebben.

Ik weet nog de dag, het was een zondag 16.00 uur in de middag, de shops moesten sluiten, binnen 20 minuten waren de folders klaar, die gelijk werden uitgedeeld in de rijen voor de shops.

Het liefst gelijk per 100 gram, 1000 gram was beter eigenlijk, de kristallen ook ruim op voorraad.



Binnen 10 uur werd deze regel geruisloos teruggedraaid, er is nooit bekend gemaakt waar dat groenlicht vandaag kwam, het was waarschijnlijk een anoniem besluit, geen enkele politiek figuur wilde zijn of haar naam er aan koppelen....



Loop vanavond op het Damrak ik zie de scooters door elkaar schieten...soryy Grapperhouse, dit kun je niet tegenhouden, nu niet, morgen niet, nooit!