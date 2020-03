Intertrust: nog geen groot omzetverlies door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 456

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust heeft nog geen groot omzetverlies geleden als gevolg van de coronacrisis. Volgens het bedrijf is er tot dusver bij de wereldwijde kantoren sprake van minimale verstoring van de activiteiten. Dat meldde de onderneming in een update over de situatie.

Sinds het begin van de uitbraak in China werd vanuit de kantoren in China, Hongkong en Singapore volledig op afstand gewerkt. Intertrust blijft de ontwikkelingen volgen, net als de impact op het bedrijf. De onderneming zegt weerbaar te zijn vanwege langlopende klantcontracten. Wel kan de onzekerheid door het virus zorgen voor een afzwakking van klantactiviteiten.

"We zijn gefocust op de continuïteit van onze activiteiten, behoud van onze financiële en operationele weerbaarheid en het onverstoord leveren van diensten aan klanten", aldus topvrouw Stephanie Miller van Intertrust. Het bedrijf komt op 23 april met cijfers over het eerste kwartaal.