Technologiefondsen trekken AEX hard omlaag

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index van de Amsterdamse beurs is dinsdag fors lager geëindigd. Aandelen van chipbedrijven uit de hoofdgraadmeter werden in de uitverkoop gedaan, nu ook grote Amerikaanse techbedrijven op Wall Street hard dalen. Daarnaast was telecomconcern KPN een opvallende daler na nieuws dat een grote aandeelhouder zijn belang in het bedrijf mogelijk afbouwt.

De AEX-index sloot uiteindelijk 1,2 procent lager op 664,06 punten. Chipmachinemaker ASML, een zwaargewicht in de index, verloor 2,2 procent. Beleggers lijken met het oog op het oplopende rendement op obligaties minder geneigd nog meer geld te steken in dure aandelen van technologiebedrijven. Ook chiptoeleverancier ASMI was met een min van 2,5 procent een grote verliezer.

Het grootste verlies was voor betalingsverwerker Adyen, dat 8 procent lager sloot. Volgens persbureau Bloomberg wil een niet nader genoemde vroege investeerder in het betaalbedrijf 450.000 aandelen verkopen, ofwel zo'n 1,5 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. KPN eindigde met een min van 6 procent. América Móvil, dat een groot belang in het Nederlandse concern heeft, wil voor 2,2 miljard euro aan obligatieleningen uitgeven die kunnen worden omgezet in aandelen KPN

De Amsterdamse MidKap verloor 0,9 procent, met chipbedrijf BESI (min 4,4 procent) als grootste verliezer. Air France-KLM leefde juist op met een winst van net geen 3 procent. Net zoals andere Europese luchtvaartbedrijven profiteerde het aandeel van optimisme over de Britse plannen voor een versoepeling van de lockdownmaatregelen in het Verenigd Koninkrijk. Zo wonnen Lufthansa in Frankfurt en British Airways-moeder IAG in Londen beide zo'n 2 procent.

Beurzen elders in Europa lieten een gemengd beeld zien. In Frankfurt sloot de DAX 0,7 procent lager, maar de beurs in Parijs sleepte er een winst van 0,2 procent uit, net als de beurs in Londen.

De euro was 1,2151 dollar waard, tegenover 1,2157 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 61,58 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 65,30 dollar per vat.