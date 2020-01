Galapagos promoveert Manto tot commercieel directeur

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Galapagos heeft Michele Manto per 1 januari aangesteld als commercieel directeur. Hij is in zijn nieuwe rol tevens lid van het directiecomité.

Manto werkt al sinds 2017 bij het Belgisch-Nederlandse biotechnologiebedrijf en hield zich onder meer bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van de commerciële strategie. De aanstelling komt op een belangrijk moment voor Galapagos aangezien het bedrijf zich opmaakt voor de lancering van zijn eerste medicijn later dit jaar.

Topman Onno van de Stolpe is erg lovend over Manto. "Michele’s promotie tot het directiecomité geeft aan hoe aanzienlijk zijn bijdrage tot nu toe aan het succes van Galapagos is geweest." Eerder bekleedde Manto al verschillende leidinggevende functies bij AbbVie. Hij was bij dat bedrijf onder meer verantwoordelijk was voor stermedicijn Humira en de voorbereidingen voor de wereldwijde lancering van ABT-494.