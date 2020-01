'Exxon bekijkt verkoop Britse en Duitse bezittingen'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Duitsland, Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil is van plan bezittingen in Groot-Brittannië en Duitsland van de hand te doen. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Met de verkoop van activiteiten in beide landen zou een bedrag van meer dan 2 miljard dollar gemoeid zijn.

Volgens de bronnen wil ExxonMobil snel gaan beginnen met het verkoopproces voor olie- en gasbezittingen in de Noordzee. De Britse offshore-activiteiten van ExxonMobil worden vooral beheerd via het samenwerkingsverband met Shell. De verkoop van activiteiten in Duitsland zal later beginnen, aldus de bronnen.

Vorig jaar nam ExxonMobil al afscheid van Noorwegen met de verkoop van belangen ter waarde van 4,5 miljard dollar en het bedrijf zou ook in onder meer Maleisië desinvesteringen hebben gepland. Het concern wil voor 15 miljard dollar aan bezittingen afstoten om geld vrij te maken voor investeringen met een hoger rendement.