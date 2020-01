'Weinig verrassingen bij Sligro'

Gepubliceerd op | Views: 468

AMSTERDAM (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro presteerde in 2019 precies zoals analisten van KBC Securities hadden verwacht. De prognose van de onderneming is volgens de marktkenners wat aan de voorzichtige kant, maar dat zijn ze wel gewend van Sligro. De KBC-analisten denken dat die voorzichtigheid versterkt is door het turbulente jaar dat Sligro meemaakte.

KBC denkt dat Sligro dit jaar op eigen kracht de omzet licht kan laten groeien. Dat zou duiden op een groeiend marktaandeel in een vrijwel vlakke markt. Ook denken de marktkenners dat Sligro kan profiteren van synergievoordelen en kostenbesparingen en dat dit een duidelijke boost geeft aan de winst.

Analisten van ING wijzen erop dat Sligro aan zijn eigen prognoses heeft voldaan. Verder vinden ze het positief dat er volgens het groothandelsbedrijf een einde lijkt te komen aan kostenstijgingen.

KBC hanteert een accumulate-advies voor Sligro met een koersdoel van 31 euro. ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 31 euro. Het aandeel ging donderdag rond 09.30 uur 2,9 procent omhoog tot 25,05 euro.