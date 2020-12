Fastned opent eerste laadstation in Zwitserland

AMSTERDAM (AFN) - Uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's Fastned heeft zijn eerste Zwitserse laadstation geopend. Daarmee is het Nederlandse bedrijf nu in vijf landen in Europa actief.

De opening van het Zwitserse station volgt op een gewonnen aanbesteding vorig jaar. In totaal opent Fastned twintig laadstations in het Alpenland, waarvan het tweede al volgende maand opengaat.

Fastned is behalve in Nederland en Zwitserland ook actief in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Onlangs won het bedrijf ook een aanbesteding om negen snellaadstations langs Franse snelwegen te gaan exploiteren.