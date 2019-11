Nikkei staakt verliesreeks

Gepubliceerd op | Views: 13

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst gesloten en staakte daarmee een driedaagse verliesreeks. Beleggers kregen weer wat hoop op een handelsdeal na berichten dat China de Amerikaanse onderhandelaars heeft uitgenodigd voor nieuw overleg in Peking. De stemming bleef wel voorzichtig na eerdere berichten dat er waarschijnlijk dit jaar geen voorlopig handelsakkoord meer komt tussen de twee economische grootmachten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,3 procent hoger het weekeinde in op 23.112,88 punten. De Japanse hoofdindex daalde deze week 0,8 procent. Dat is het grootste weekverlies sinds begin oktober. Internetbedrijf Z Holdings, het voormalige Yahoo Japan, bleef profiteren van de fusieplannen met branchegenoot Line en behoorde met een winst van 4 procent tot de sterkste stijgers. Computerspelmaker Nintendo zakte 3,5 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley.

Techinvesteerder SoftBank won 0,1 procent. De financieel geplaagde uitbater van gedeelde werkruimtes WeWork gaat wereldwijd 2400 arbeidsplaatsen schrappen om de kosten te verlagen en het verlieslijdende bedrijf financieel gezonder te maken. SoftBank heeft een groot belang in WeWork.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de beursgraadmeter in Shanghai daalde 0,6 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 0,2 procent bij en de All Ordinaries in Sydney sloot de week 0,6 procent hoger af.