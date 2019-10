Lagere winst voor Zwitserse bank UBS

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: Zwitserland

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - UBS heeft in het derde kwartaal een lagere winst in de boeken gezet. De Zwitserse bank voelt lage rentes en moest in de buidel tasten voor een herstructurering. Tegelijkertijd steeg het vermogen dat de financieel dienstverlener in opdracht van rijke cliënten beheert naar een recordhoogte van 2,5 biljoen dollar.

Het nettoresultaat bedroeg bijna 1,1 miljard dollar, een daling van 16 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De winst was evenwel hoger dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Dat kwam mede door de sterke instroom van geld voor vermogensbeheer.

De divisie die voor dat laatste verantwoordelijk is, stond onlangs nog centraal in een spionageschandaal. De leidinggevende van die tak, Iqbal Khan, kwam over van Credit Suisse. Die laatste bank liet Khan daarop schaduwen door privéspeurders om na te gaan of hij geen klanten mee zou lokken naar zijn nieuwe werkgever.

Overigens komt UBS met meer ingrepen. De bank neemt over het vierde kwartaal een last van 100 miljoen dollar voor reorganisaties bij de zakenbankdivisie.