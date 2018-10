Philips fors onderuit op rode beursdag

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs is maandag met verlies gesloten. Aan het Damrak ging zorgtechnologiebedrijf Philips stevig omlaag na tegenvallende kwartaalcijfers. Ook elders in Europa eindigden de beursgraadmeters overwegend in de min. De handel werd gedomineerd door bedrijfsresultaten en de Italiaanse begrotingsplannen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,2 procent lager op 519,08 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 742,18 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 0,6 procent. De beurs in Milaan zakte 0,6 procent.

Italië houdt vast aan zijn begrotingsplannen waarbij het volgend jaar afstevent op een tekort van 2,4 procent. EU-commissaris Pierre Moscovici liet weten geen crisis te willen tussen Brussel en Rome en aan te willen sturen op een constructieve dialoog. Italiaanse banken als Unicredit en Banca Generali verloren tot 2,5 procent. In Amsterdam stonden financiële fondsen ook onder druk. ING en verzekeraar ASR waren met verliezen van 1,6 en 3,5 procent bij de grootste dalers.

Philips

Philips was met een verlies van 8,7 procent echter met afstand de grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam. De winst in het derde kwartaal bleef achter bij de verwachtingen van analisten. Ook de vooruitblik, waarin werd stilgestaan bij de naderende brexit en gevolgen van de handelsoorlog, werd Philips niet in dank afgenomen.

Uitzendbureau Randstad eindigde aan kop met een winst van 2,5 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos maakte op een congres in Chicago gedetailleerde onderzoeksresultaten bekend van een studie met het middel filgotinib tegen reuma en steeg 1,1 procent.

BinckBank

Onlinebroker BinckBank, die afgelopen kwartaal fors minder winst boekte, daalde bij de kleinere bedrijven dik 10 procent. Voedingsbedrijf Wessanen klom juist 7,6 procent na een adviesverhoging door ABN AMRO.

In Dublin won Ryanair 4,6 procent. De Ierse budgetluchtvaartmaatschappij boekte minder winst in de afgelopen zes maanden door de stakingen van het personeel. Het aantal reizigers viel wel 4,5 miljoen hoger uit op 76,6 miljoen.

De euro was 1,1464 dollar waard, tegen 1,1489 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 69,02 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 79,73 dollar per vat.