Fors minder winst voor BinckBank

AMSTERDAM (AFN) - Onlinebroker BinckBank heeft het derde kwartaal van het jaar fors minder winst gemaakt in vergelijking met een jaar eerder. Onder de streep resteerde een bedrag van 5,4 miljoen euro, waar een jaar eerder 9 miljoen euro overbleef. Daarbij moet worden aangetekend dat het derde kwartaal van 2017 een belastingmeevaller werd genoten, terwijl het bedrijf ook inkomsten had uit inmiddels verkochte onderdelen.

De broker heeft naar eigen zeggen de ,,traditioneel rustige periode" gebruikt om bestaande diensten te verbeteren. Ten opzichte van het tweede kwartaal daalde het aantal transacties met 3 procent tot ruim 2,3 miljoen. Het voor klanten beheerde vermogen daalde in de meetperiode met 12,4 miljoen euro tot ruim 1 miljard euro.

BinckBank zei eerder 2018 als een overgangsjaar te bestempelen. Het bedrijf gaf vanwege de sterke afhankelijkheid van marktfactoren en klantgedrag geen concrete toekomstverwachting. Wel zei Binck dat de ,,resultaten uit het transformatieproces" vertraagd doorsijpelen in de cijfers.

BinckBank kondigde eerder aan zich te richten op een vernieuwde en brede ,,merkpositionering". In dat kader is het bedrijf onder meer in augustus een televisiecampagne gestart.