Navigatiedienstverlener TomTom sluit deal met Maserati

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom gaat kaarten, navigatiesoftware en andere diensten leveren aan het automerk Maserati. Financiële details over de deal zijn niet verstrekt.

De producten van TomTom worden geleverd voor het nieuwe Maserati Intelligent Assistent infotainmentsysteem. Dat systeem wordt geplaatst in de nieuwe modellen Ghibli, Levante en Quattroporte die in oktober van de band rollen. De recent bekendgemaakte MC20 supercar krijgt het systeem in 2021.