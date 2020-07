Nike zet meer in op webwinkel en reorganiseert winkeltak

Gepubliceerd op | Views: 169

BEAVERTON (AFN/BLOOMBERG) - Sportmerk Nike gaat banen schrappen bij zijn winkeltak. Het bedrijf heeft besloten meer aandacht te gaan schenken aan de eigen webwinkel en minder in te zetten op fysieke winkels. Hoeveel winkels er verdwijnen en waar dat gebeurt is niet bekendgemaakt. Ook het aantal banen dat verloren zal gaan is nog ongewis.

Nike wilde al enige tijd de strategie van zijn winkeltak aanpassen. Door de coronacrisis is dat in een stroomversnelling gekomen. De Nike-winkels gingen in veel landen een tijd dicht vanwege lockdownmaatregelen. Veel van de winkels van het sportmerk, met name die in winkelcentra, hebben al jaren last van minder toeloop. Door het coronavirus zijn mensen bovendien nog meer online gaan winkelen.

De reorganisatie kost Nike tussen de 200 miljoen en 250 miljoen dollar. Het bedrijf neemt die eenmalige kosten in het huidige kwartaal op in zijn resultaten.