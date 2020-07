Kiadis kondigt nieuwe wetenschappelijke publicatie aan

Gepubliceerd op | Views: 611

AMSTERDAM (AFN) - Biofarmaceut Kiadis kondigt een nieuwe publicatie over zijn zogeheten killercellen in aan in Blood, het wetenschappelijk tijdschrift van de Amerikaanse vereniging voor hematologie. Het onderzoek wijst op erop dat door Kiadis ontwikkelde cellen de werking van bepaalde antistoffen tegen multipel myeloom kan verbeteren, stelt het bedrijf.

Over de N-NK-killercellen die in het onderzoek worden beschreven, sloot Kiadis onlangs een grote licentiedeal met Sanofi. Volgens topman Arthur Lahr van Kiadis waren het onder andere gegevens uit de nieuwe publicaties waardoor het Franse farmacieconcern enthousiast werd over het ontwikkelprogramma.