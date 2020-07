Lagere winst AkzoNobel door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 846

AMSTERDAM (AFN) - Verffabrikant AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal een veel lagere winst behaald door de coronacrisis. Door de crisis stond vooral de vraag naar lakken vanuit de auto-industrie en luchtvaartsector sterk onder druk, maar ook decoratieve verf werd minder verkocht.

De nettowinst bedroeg 129 miljoen euro tegen 231 miljoen euro een jaar eerder. AkzoNobel maakte vorige week al bekend dat de omzet met 19 procent was gedaald tot bijna 2 miljard euro. Volgens AkzoNobel nam de tegenwind door de virusuitbraak in de loop van het afgelopen kwartaal wel steeds meer af.

Om de crisis het hoofd te bieden snijdt het bedrijf in de kosten. De totale kostenbesparingen kwamen uit op 116 miljoen euro, waarvan 38 miljoen euro structureel. AkzoNobel zei dat de crisis ook in de tweede helft van dit jaar een impact zal hebben, maar dat dit verschillend is per regio en segment. Het concern denkt in de tweede jaarhelft wel te kunnen profiteren van de lagere grondstofkosten.