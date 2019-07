Flink minder winst voor BinckBank

Gepubliceerd op | Views: 1.521 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank heeft in de eerste helft van dit jaar flink minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De online broker wist ook niet aan de eigen verwachting te voldoen. Volgens BinckBank was aan het begin van dit jaar nog sprake van volatiele markten maar in de maanden daarna namen het aantal transacties en daarmee de transactiegerelateerde commissie-inkomsten af.

Bestuursvoorzitter Vincent Germyns spreekt van zeer uitdagende marktomstandigheden, met wisselende handelsvolumes en zeer lage en negatieve rentestanden. "Ook het onder controle houden van de operationele kosten vormt een continue uitdaging. Om de concurrentie het hoofd te bieden moet schaalgrootte worden gerealiseerd om zo het nettoresultaat op langere termijn op een verantwoord niveau te houden", aldus de topman.

BinckBank wordt overgenomen door de Deense Saxo Bank. Germyns ziet de bundeling van krachten als een waardevolle stap bij de verdere implementatie van de strategie. "Indien het bod gestand wordt gedaan, zullen onze klanten op termijn de voordelen van de samenwerking gaan ervaren."

Saxo Bank

De totale inkomsten uit operationele activiteiten gingen afgelopen halfjaar met 15 procent omlaag naar 64,6 miljoen euro. Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten zakte met meer dan de helft naar 8,9 miljoen euro en onder de streep bleef 6,6 miljoen euro over, waar een jaar terug een nettowinst van 22,2 miljoen euro in de boeken ging. Destijds bracht de verkoop van Think ETF Asset Management nog 8,1 miljoen euro in het laatje.

Aandeelhouders kregen recent nog meer tijd om aandelen aan te melden voor het bod van Saxo Bank, tot 31 juli. BinckBank blijft erbij dat de transactie in de eerste helft van het derde kwartaal afgerond kan worden. Een aantal aandeelhouders meende eerder dat het bod van 424 miljoen euro te laag was. Onder meer grootaandeelhouder John Fentener van Vlissingen vond dat er meer in het vat zat, maar hij kreeg bij de aandeelhoudersvergadering van BinckBank nauwelijks steun.