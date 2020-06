Europese staalproductie lag kwart lager in mei

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN) - De Europese staalproductie lag vorige maand ruim een kwart lager dan een jaar eerder. Ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar ruim een derde minder staal werd geproduceerd, was een grote teruggang merkbaar als gevolg van het coronavirus. Niet alleen zorgden de maatregelen tegen het virus voor minder productie, ook andere bedrijven lagen stil waardoor er tegelijk minder vraag naar staal was.

De totale wereldwijde staalproductie daalde met 8,7 procent tot 148,8 miljoen ton, meldt de World Steel Association. Die afname was minder groot dan de daling van 13 procent uit april. China was daarvoor grotendeels verantwoordelijk. Het Aziatische land is met afstand de grootste staalproducent ter wereld en voerde de productie in mei met 4,2 procent op ten opzichte van een jaar eerder.