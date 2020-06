Value8: positieve ontwikkelingen in eerste kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Value8 heeft bij de private ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd, positieve ontwikkelingen waargenomen. Dat meldt de investeerder in een aandeelhoudersbrief. Bij de beursgenoteerde belangen werd een flink deel van het koersverlies uit het eerste kwartaal ingelopen.

Van de grote belangen die Value8 heeft in kleinere Nederlandse beursfondsen, noteert Neways nog circa 10 procent onder de aankoopkoers en staat het aandeel Ctac circa 20 procent in de plus. Value8 meldt daarbij dat het een belegger is voor de lange termijn. Op korte termijn is de onderneming niet enthousiast over de perspectieven van de aandelenmarkten.