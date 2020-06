Consumenten iets minder somber

Gepubliceerd op | Views: 390

DEN HAAG (AFN) - Nederlanders zijn ondanks de coronacrisis wat minder somber, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De koopbereidheid is in juni minder negatief, naar het oordeel over het economische klimaat veranderde niet.

Het consumentenvertrouwen komt uit op min 27, tegen min 31 in mei. Daarmee ligt het vertrouwen ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dat staat op min 5. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.

De koopbereidheid van Nederlanders toonde enige verbetering, dat deelcijfer ging van min 17 naar min 11. Consumenten zijn over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden een fractie positiever. Verder is hun oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden minder negatief en vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in mei.

Het oordeel over het economische klimaat wijzigde niet. Dat deelcijfer bleef staan op min 52. Terwijl het oordeel over de economie van de afgelopen twaalf maanden negatiever was, werd het oordeel voor de komende twaalf maanden wat minder negatief.