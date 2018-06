Fiscus wil meer schijnconstructies aanpakken

Gepubliceerd op | Views: 636

DEN HAAG (AFN) - De Belastingdienst gaat nog dit jaar bij minstens honderd opdrachtgevers in verschillende sectoren controleren of daar sprake is van schijnzelfstandigheid. Dat hebben minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) de Tweede Kamer laten weten.

Het onderzoek wordt volgens Snel ,,risicogericht'' uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de fiscus vooral langsgaat ,,daar waar wij verwachten dat schijnzelfstandigheid het vaakst voorkomt'', aldus de staatssecretaris. Zo zullen volgens hem onder meer maaltijdbezorgers een bezoekje kunnen verwachten.

Het vorige kabinet zag zich gedwongen een wet tegen schijnzelfstandigheid op te schorten, omdat die in de praktijk niet bleek te werken. Sindsdien worden alleen opdrachtgevers aangepakt die ,,evident kwaadwillend'' zijn. Snel kondigde eerder dit jaar al aan dat die aanpak zou worden verbreed, omdat reparatie van de zzp-wet nog op zich laat wachten.