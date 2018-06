'Hogere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 333

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting hoger openen. Daarmee zouden de duidelijke verliezen van een dag eerder wat worden goedgemaakt. De olieprijzen zitten in de lift met het oog op de vergadering van oliekartel OPEC. De zorgen over de wereldwijde handelsspanningen zwakten wat af.

Vertegenwoordigers van de OPEC en zijn bondgenoten hebben een voorlopig akkoord bereikt over een verhoging van de olieproductie. Of het ook tot een daadwerkelijk akkoord komt is nog de vraag na een verhitte nachtelijke bijeenkomst, waarin de olieminister van OPEC-lid Iran tussentijds wegliep. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,5 procent tot 66,52 dollar en Brentolie won 1,8 procent tot 74,39 dollar per vat.

Verder waren er berichten dat de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China mogelijk weer opgestart kunnen worden, voordat de importheffingen van president Donald Trump op Chinese producten volgende maand van kracht worden.

Stresstest

Donderdag nabeurs werd gemeld dat de grootste banken van de VS zijn geslaagd voor de eerste fase van de stresstest die werd opgelegd door de Federal Reserve. Het gaat om 35 grote financiële dienstverleners. Tot de banken die werden onderzocht behoren grote namen als Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase. Volgens de Fed voldeden de banken aan de kapitaaleisen in het geval van een zware economische crisis.

Softwarebedrijf Red Hat lijkt een zeer slechte dag te krijgen op de beurs na tegenvallende vooruitzichten. Technologiebedrijf BlackBerry staat juist een hogere opening te wachten, dankzij meevallende resultaten. Ook de verkoper van tweedehands auto's CarMax meldde beter dan verwachte cijfers en staat voor een positieve opening.

Kort na aanvang meldt marktonderzoeker Markit voorlopige cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector en industrie in juni.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,8 procent lager op 24.461,70 punten. Dat was de achtste verliesdag voor de Dow op rij. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2749,76 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,9 procent tot 7712,95 punten.