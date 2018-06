Moody's verhoogt rating ArcelorMittal

Gepubliceerd op | Views: 760 | Onderwerpen: Moody's, staal

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van staalconcern ArcelorMittal verhoogd. De rating gaat van Ba1 naar Baa3, zo bleek vrijdag.

De prognose voor de kredietwaardering is stabiel. Volgens Moody's hangt de opwaardering naar de zogeheten 'investment grade' samen met de hogere winstgevendheid en verbeterde kasstroom van ArcelorMittal. Moody's is positief over de vooruitzichten voor het bedrijf dankzij positieve marktomstandigheden en ziet aanhoudend mogelijkheden om de schulden te verlagen.

Eerder voerde S&P het oordeel voor ArcelorMittal al op naar 'investment grade'.