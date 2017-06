Gepubliceerd op | Views: 1.054

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs verloor donderdag opnieuw terrein. Ook elders in Europa gingen de beurzen achteruit. De oliegerelateerde bedrijven kregen opnieuw klappen in het kielzog van de sterk gedaalde olieprijzen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 517,74 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 798,64 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,5 procent in.

Grootste daler in de AEX was olieconcern Shell met een verlies van 1,5 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore verloor 1,1 procent, ondanks het binnenslepen van een definitieve order van de Amerikaanse oliereus ExxonMobil.

Barclays

Philips kondigde aan de Amerikaanse leverancier van geavanceerde hersenscanapparatuur Electric Geodesics Inc (EGI) over te nemen voor bijna 33 miljoen euro. Het aandeel daalde 0,8 procent.

Biotechnoloog Galapagos en telecomconcern KPN, dat profiteerde van een adviesverhoging door Barclays, waren de sterkste stijgers onder de Amsterdamse hoofdfondsen met winsten van 1,3 en 0,7 procent.

Besi

In de MidKap behoorde bodemonderzoeker Fugro, die veel klanten heeft in de oliesector, tot de grootste dalers met een min van 1,7 procent. Koploper was toeleverancier aan de chipsector Besi met een winst van ruim 1 procent.

Op de lokale markt won VolkerWessels 1,7 procent na positieve analistenrapporten. ING, ABN AMRO, Kempen en Theodoor Gilissen starten het volgen van het bouwbedrijf met koopadviezen.

Clooney

Phelix won 3,8 procent. Topman Selwyn Duijvestijn, die onlangs waarschuwde voor de koersexplosie van de lege beurshuls, profiteert volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) als beheerder van beleggingsfonds MountainShield zelf van die koerswinst.

Diageo daalde in Londen 0,8 procent. Het Britse drankenconcern neemt het tequilamerk Casamigos over, waarvan de bekende Amerikaanse acteur George Clooney een van de oprichters is. Diageo betaalt in eerste instantie 700 miljoen dollar en tot 300 miljoen dollar als bepaalde prestaties worden behaald.

De euro was 1,1164 dollar waard, tegen 1,1144 dollar op woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 42,44 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent minder, op 44,72 dollar per vat.