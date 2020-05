Weinig beweging op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 651

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York maakten tussentijds iets van hun eerdere verliezen goed. Beleggers houden rekening met toenemende internationale spanningen nu China zijn grip op Hongkong vergroot met een nieuw nationale veiligheidswet. Vanuit de Verenigde Staten en Europa werd die stap in felle bewoordingen veroordeeld.

De Dow-Jonesindex koerste omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 24.390 punten. De brede S&P 500 noteerde nagenoeg vlak op 2947 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 9307 punten.

De Chinese premier Li Keqiang kondigde op het Nationale Volkscongres ook aan dat de Volksrepubliek dit jaar geen officieel doel voor economische groei zal stellen. Dit duidt erop dat de klap van coronacrisis voor 's werelds op één grootste economie groot is. Alibaba, Baidu en JD.com, alle drie Chinese techbedrijven met een Amerikaanse beursnotering, stonden tot 5,5 procent lager.

Hertz

Autoverhuurder Hertz (min 6,8 procent) lijkt in steeds zwaarder weer te geraken. Schuldeisers hebben het niet eens kunnen worden met het bedrijf over uitstel van betaling, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Een aantal bedrijven kwam ook met kwartaalcijfers. Die van chipmaker Nvidia konden op goedkeuring van beleggers rekenen. Het aandeel werd ruim 3 procent hoger gezet, nadat de onderneming de omzet en winst fors had opgevoerd.

HPE

Hewlett Packard Enterprise kondigde kostenbesparingen aan na teleurstellende resultaten in het voorbije kwartaal. De zakelijk leverancier van IT-systemen en hardware werd bijna 11 procent minder waard. Branchegenoot IBM kondigde eveneens een reorganisatie aan en verloor 0,6 procent.

Deere verloor 0,8 procent na het openen van de boeken. De fabrikant van tractoren en ander agrarisch materieel snijdt flink in de uitgaven en investeringen om de impact van de coronapandemie het hoofd te bieden.

De euro was 1,0893 dollar waard, tegenover 1,0897 bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 33,12 dollar. Brentolie werd 2,9 procent goedkoper op 34,99 dollar.