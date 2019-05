'Goede hoop op vervolging ING-baas Hamers'

Gepubliceerd op | Views: 1.144

DEN HAAG (AFN) - Financieel activist Pieter Lakeman is er behoorlijk zeker van dat ING-baas Ralph Hamers uiteindelijk zal worden vervolgd vanwege de witwaskwestie bij de bank. Dat zei hij na afloop van een besloten zitting bij het gerechtshof in Den Haag. Tijdens die zitting stond centraal of Lakeman en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) zogeheten belanghebbenden zijn bij strafvervolging.

"Als deze hobbel is genomen, ben ik vrij zeker van dat we Hamers aan de paal kunnen nagelen", sprak Lakeman. Hij verwijt Hamers onder meer te hebben geweten van de witwaspraktijken bij de bank. ING kreeg een boete van 775 miljoen euro, maar de top van de bank bleef buiten schot. Financieel directeur Koos Timmermans van ING vertrok in de nasleep van de affaire.

De rechter beslist over zes weken of SOBI en Lakeman partij zijn in deze zaak. Een woordvoerder van ING was niet direct bereikbaar voor commentaar. Eerder wees de bank naar de schikking en stelt dat het alleen om strafvervolging van de bank kan gaan en niet om strafvervolging van de topman.