'Avon in handen van eigenaar The Body Shop'

LONDEN (AFN) - Cosmeticaproducent Avon Products komt in handen van het Braziliaanse Natura Cosméticos, het moederbedrijf van onder meer The Body Shop. Volgens zakenkrant Financial Times hebben de twee een deal bereikt.

Avon heeft al jaren te lijden onder dalende verkopen en voerde al diverse reorganisaties uit. Er werd marktaandeel verloren aan concurrenten als Estée Lauder en L’Oréal en in januari werden nog 2300 banen geschrapt. De overeenkomst, in aandelen, geeft Avon een waarde van meer dan 2 miljard dollar. Het in São Paulo gevestigde Natura krijgt 76 procent van het gecombineerde bedrijf in handen, terwijl het resterende deel volgens de bronnen in handen blijft van Avon-aandeelhouders.

Aan de transactie is naar verluidt verschillende maanden gewerkt. Natura nam enkele jaren terug de winkels van The Body Shop over van L'Oréal. Ook zijn de Brazilianen eigenaar van schoonheidsproductenmerk Aesop. Bij Avon staat de Nederlander Jan Zijderveld aan het roer.