Negatief resultaat voor NSE

Gepubliceerd op | Views: 78

AMERSFOORT (AFN) - New Source Energy (NSE) heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar een negatief resultaat in de boeken gezet. Dat kwam dinsdag naar voren uit een handelsbericht van de lege beurshuls.

NSE zette een negatief bedrijfsresultaat (ebitda) van 27.000 euro neer, tegen 86.000 euro negatief een jaar eerder. Er was geen sprake van omzet.

Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt per 31 maart 228.000 euro negatief. Met dit eigen vermogen en door het vooralsnog ontbreken van operationele activiteiten in NSE is in de onderneming niet voldoende dekking aanwezig voor de verwachte cashbehoefte in het gehele boekjaar 2017/2018. Het bestuur verwacht dat dekking voor deze cashbehoefte zal worden gevonden door ondersteuning vanuit de nieuwe grootaandeelhouder, de Stichting tot Behoud Beursnoteringen in Europa, maar hier bestaat nog geen formele toezegging voor.

NSE kwam ook met voorlopige cijfers over boekjaar 2016/2017. Toen werd een positief resultaat in de boeken gezet van 39.000 euro.