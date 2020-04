'Handelsbericht Heineken negatief'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Brouwer Heineken is met een negatief handelsbericht over het eerste kwartaal gekomen. Dat meldde ING. De bank verwacht zijn ramingen voor dit jaar te moeten verlagen.

Heineken zag de biervolumes in de eerste drie maanden op jaarbasis met 2,1 procent dalen. Vooral in maart gingen de volumes flink omlaag door de coronacrisis. ING wijst onder meer op de fors lagere nettowinst, waardoor de consensus voor het gehele jaar onzeker wordt. Het advies is hold, met een koersdoel van 75,47 euro.

KBC Securities verlaagt zijn koersdoel van 105 euro naar 95 euro, met een accumulate-advies. KBC ziet extra neerwaartse risico's voor de prognoses voor het tweede kwartaal door de druk van lockdown-maatregelen.

Het aandeel Heineken noteerde woensdag omstreeks 10.10 uur een min van 1,1 procent op 76,50 euro.