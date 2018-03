Handelszorgen drukken beurzen in het rood

Gepubliceerd op | Views: 1.230

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn donderdag met stevige verliezen gesloten. Beleggers maakten zich vooral zorgen over de dreiging van een internationale handelsoorlog, na onder meer nieuws over de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. President Donald Trump kondigde daarnaast miljarden aan heffingen aan op Chinese producten. Kenners vrezen dat de Aziatische grootmacht hard terug zal slaan.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,6 procent in de min op 527,68 punten. De MidKap zakte 1,6 procent, tot 797,38 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,7 procent.

Grootse verliezer in de Amsterdamse hoofdindex was staalconcern ArcelorMittal, met een min van 3,8 procent. In de Midkap ging metalenspecialist AMG daarnaast 4,2 procent omlaag. Trump heeft de Europese Unie en een reeks andere landen wel een vrijstelling gegeven voor zijn omstreden importheffingen op staal en aluminium, maar China niet.

Gemalto

Verder stonden bankaandelen flink onder druk. Zo leverde ING en ABN AMRO meer dan 3 procent in. Beleggers in Europa verwerkten tevens de Amerikaanse renteverhoging van een dag eerder en de beslissing van de Bank of England om de rente gelijk te houden.

Beveiligingsbedrijf Gemalto deed het met een plus van 0,3 procent het best in de AEX. De onderneming zou dicht bij een contract zijn met de Britse overheid over het maken van de nieuwe paspoorten die het land na de brexit nodig heeft.

Reckitt Benckiser

Op de lokale markt kelderde AND International Publishers ruim 19 procent. De kaartenmaker leed vorig jaar voor het eerst sinds 2011 een nettoverlies. TomTom deelde in de malaise van branchegenoot AND en werd 4,6 procent lager gezet, waarmee het de hekkensluiter was in de MidKap.

In Londen kreeg Reckitt Benckiser er 4,8 procent bij. Beleggers reageerden opgelucht dat het Britse levensmiddelenconcern is afgehaakt in de strijd om de consumentengezondheidstak van farmaceut Pfizer. De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson besloot eerder al om niet mee te bieden.

De euro was 1,2310 dollar waard, vergeleken met 1,2259 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 64,53 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 69,06 dollar per vat.