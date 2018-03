'NIBC zet prijs beursgang op 8,75 euro'

Gepubliceerd op | Views: 1.620 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Haagse zakenbank NIBC heeft de prijs van zijn beursgang vastgesteld op 8,75 euro per aandeel. Dat meldden ingewijden in de zaak.

NIBC had eerder zijn aandelen aangeboden voor een indicatieve prijs tussen de 8,75 en 10,25 euro per stuk. Vrijdag maakt de bank zijn rentree op de beurs in Amsterdam.