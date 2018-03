Britse detailhandelsverkopen in de lift

Gepubliceerd op | Views: 184 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse winkelverkopen zijn in februari met 0,8 procent gestegen op maandbasis, geholpen door hogere bestedingen aan voedsel. Dat blijkt uit cijfers van het Britse nationale statistiekbureau.

In januari daalden de detailhandelsverkopen nog met een herziene 0,2 procent. Economen hadden gemiddeld voor februari een stijging met 0,4 procent voorspeld. De voedselverkoop in Groot-Brittannië ging vorige maand met 1,1 procent omhoog. Ook de verkoop van huishoudelijke producten ging omhoog. Bij non-food was sprake van een daling met 0,8 procent, bijvoorbeeld door een lagere verkoop in warenhuizen en kledingwinkels.