'ASMI positieve uitzondering in chipmarkt'

Gepubliceerd op | Views: 1.097

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ASM International (ASMI) lijkt een positieve uitzondering in de chipindustrie, en daarmee is het bedrijf eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Dat schrijven kenners van NIBC in een rapport over de onderneming die donderdag nabeurs met cijfers kwam.

Volgens NIBC is er niets mis met de outlook van ASMI voor de eerste twee kwartalen van dit jaar. De sterke positie van het bedrijf in het segment logic, volgens NIBC het enige chipsegment dat wel goed presteert, draagt overduidelijk bij aan het succes. NIBC handhaafde zijn koopadvies op ASMI met een koersdoel van 68 euro.

Analisten van ING noemen kwartaalcijfers ,,heel solide'', waarbij vooral de grotere orderinstroom ,,exceptioneel'' is. Daarnaast boekte ASMI een hogere omzet dan verwacht en was het bedrijfsresultaat (ebit) binnen zoals verwacht.

Minpuntje

Volgens ING zijn de opbrengsten uit het belang van ASMI in zijn voormalige Aziatische dochteronderneming ASM PT een minpuntje. De inkomsten uit dit aandelenpakket vallen tegen, waardoor de nettowinst van ASMI lager is dan de kenners hadden verwacht. ING hanteert een buy-advies en koersdoel van 50 euro.

Het aandeel ASMI noteerde vrijdag omstreeks 10.00 uur 7,2 procent hoger op 47,17 euro. Daarmee was ASMI veruit de sterkste stijger in de MidKap.