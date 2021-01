'Extra coronasteun niet genoeg voor zelfstandigen in nood'

DEN HAAG (ANP) - De extra coronasteun die het kabinet donderdag aankondigde, helpt zelfstandigen niet snel genoeg. Dat stelt de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). "We maken ons grote zorgen over zelfstandig ondernemers bij wie het water nu al aan de lippen staat", aldus voorzitter Cristel van de Ven. "Het is belangrijk dat ze op zeer korte termijn een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten."

Donderdag maakte het kabinet bekend dat het steunpakket voor ondernemers wordt verruimd met 7,6 miljard euro. Daarin is de afschaffing van de partnertoets voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) niet opgenomen, een wens van VZN. Daardoor blijft de Tozo volgens de brancheorganisatie voor veel zelfstandigen buiten bereik.

De regeling voor de tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (TONK), die per 1 februari 2021 zou starten moet snel worden uitgewerkt, aldus VZN. Dat is een noodmaatregel voor huishoudens die in ernstige financiële problemen dreigen te komen. "Laat ondernemers die op hun tandvlees lopen, niet langer in het ongewisse", zegt Van de Ven.

Maar volgens de vereniging zitten er ook een aantal positieve punten in het aangekondigde pakket maatregelen. Zo wordt de regeling voor vaste lasten flink uitgebreid en komen nu ook starters in aanmerking voor steun. Voor zzp'ers verdwijnt de vermogenstoets voor de Tozo.