Brandbrief transporteurs: trucker de dupe van dicht tankstation

ZOETERMEER (ANP) - Vrachtwagenchauffeurs worden hard geraakt door de avondklok, die bepaalt dat tankstations na 20.45 uur alleen nog maar brandstof mogen verkopen. Hierdoor kunnen chauffeurs die lang op weg zijn 's nachts nergens meer terecht voor eten of toiletbezoek, waarschuwt een groep van ondernemersorganisaties.

In een brief aan het kabinet en Tweede Kamerleden vragen de organisaties om een uitzonderingspositie voor tankstations, zodat ze ook na de ingang van de avondklok volledig open kunnen blijven. Werknemers in het cruciale goederenvervoer kunnen zo toegang tot alle diensten van tankstations houden, schrijven onder andere Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie evofenedex.

"Ondanks de coronacrisis en de avondklok werken veel mensen dag en nacht door, dus moeten zij ook dag en nacht ergens wat kunnen eten of drinken", stelt TLN. "Al die mensen moeten pauze houden en dat doen ze veelal langs de weg. Dan moeten ze bij een tankstation wel iets te eten of drinken kunnen kopen of gebruik kunnen maken van toilet of douche."

De belangenorganisaties verwachten geen extra drukte voor pompstations als ze volledig open mogen blijven. Niet-noodzakelijk verkeer is namelijk al verboden tijdens de avondklok.