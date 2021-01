Volkswagen kent sterke tweede helft van bewogen coronajaar 2020

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse automaker Volkswagen heeft coronajaar 2020 afgesloten met een operationele winst van 10 miljard euro. Met name in de tweede helft van het jaar waren de verkoopprestaties sterk, zo meldde het concern in een voorlopig update.

De operationele winst is het bedrag dat overblijft als inkoop- en productiegerelateerde kosten van de omzet worden afgetrokken. Bedragen die het concern opzij moest zetten in de nasleep van het dieselschandaal en ander eenmalige posten zitten daar niet bij.

De coronacrisis en maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, zorgden met name in de eerste helft van het jaar voor problemen doordat fabrieken en showrooms op slot moesten. De verkopen van de het bedrijf achter merken als Volkswagen, Audi, Škoda, Seat en Porsche trokken daarna flink aan.

Overheidssteun

Om de crisis door te komen hebben automakers in Duitsland ook miljarden aan overheidssteun gekregen. Dat geld is ook bedoeld voor subsidies voor de aanschaf van elektrische auto's. Ook de talloze toeleveranciers krijgen door het geld een steuntje in de rug.

Eerder maakte het merk Volkswagen al bekend dat de verkopen van met name elektrische wagens in de lift zitten. Moederbedrijf Volkswagen komt eind februari met definitieve resultaten over 2020.