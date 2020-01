Gepubliceerd op | Views: 474

AMSTERDAM (AFN) - Ajax heeft vorig jaar geprofiteerd van een nieuwe verdeelsleutel voor de televisierechten van de Champions League. De voetbalclub kreeg 78 miljoen euro voor de televisierechten van het belangrijkste Europese bekertoernooi, tegen 12,5 miljoen euro een jaar eerder, becijferde accountants- en adviesbureau KPMG.

De landskampioen bereikte in de Champions League de halve finale wat ook een flinke hoeveelheid prijzengeld opleverde. Bovendien stegen de inkomsten uit de kaartverkoop. Alles bij elkaar hield Ajax 199 miljoen euro over aan het Champions League-avontuur. De tv-gelden maakten daar 44 procent van uit.

KPMG keek naar acht landskampioenen en concludeerde dat bij vijf daarvan de televisierechten de belangrijkste inkomstenbron was. Daarmee is de vraag wat deze trend betekent voor de onderlinge concurrentie in de Europese competities.

