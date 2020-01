Takeaway zet volgende stap overname Just Eat

Gepubliceerd op | Views: 52

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelsite Takeaway.com zet deze week de nodige stappen om de overname van Just Eat af te ronden. Vrijdag geeft het Nederlandse bedrijf de extra aandelen uit die nodig zijn om de aandelenruil met de aandeelhouders van de Britse branchegenoot uit te kunnen voeren. Dan wordt de naam van het bedrijf ook officieel Just Eat Takeaway.com.

Volgende week maandag verandert ook de naam van de ticker in Londen naar JET. Op de Amsterdamse beurs blijft het aandeel verhandeld worden onder de naam TKWY.

De nieuwe aandelen worden op 31 januari aan aandeelhouders Just Eat gegeven. Om in aanmerking te komen moeten die wel voor donderdagmiddag hun aandelen aangemeld hebben bij Takeaway. Op de deadline op 10 januari had Takeaway toezeggingen voor 80,4 procent van de aandelen Just Eat. Het bedrijf geeft geen update over hoeveel aandelen er op dit moment zijn aangemeld. Als dat meer dan 90 procent is, wil Takeaway een uitrookprocedure in gang zetten.