Consumentenvertrouwen eurozone trekt aan in december

BRUSSEL (AFN) - Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in december gestegen, ondanks de verder oplopende coronabesmettingen en de in veel Europese landen aangescherpte maatregelen om het virus in te dammen. Dat blijkt uit een voorlopige raming van de Europese Commissie. Waarschijnlijk kreeg het vertrouwen steun van het nieuws over de coronavaccins.

De index die Brussel gebruikt voor het meten van het vertrouwen, steeg met 3,7 punten naar een stand van min 13,9 punten. Daarmee ligt de graadmeter nog wel onder het langjarig gemiddelde. De index voor de gehele Europese Unie klom met 3,4 punten tot min 15,3 punten, eveneens onder het langjarig gemiddelde.

In november was nog sprake van een daling van het vertrouwen. De commissie komt in januari met definitieve cijfers over het vertrouwen van consumenten en bedrijven in december.