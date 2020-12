'Nieuwe virusvariant en brexit domineren kerstweek'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag naar verwachting lager aan de verkorte handelsweek. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk met verliezen openen. Beleggers lijken in aanloop naar de kerstdagen weinig risico te nemen door het uitblijven van een doorbraak in de brexitonderhandelingen en de zorgen over een nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus. Een akkoord in Washington over extra coronasteun voor de Amerikaanse economie biedt daarbij mogelijk enige steun aan de handel.

De Britse premier Boris Johnson heeft strengere coronamaatregelen voor een deel van het Verenigd Koninkrijk aangekondigd vanwege een nieuwe variant van het coronavirus, die zich sneller kan verspreiden. Diverse Europese landen, waaronder Nederland, hebben besloten voorlopig geen vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk meer toe te laten uit angst de virusmutatie te importeren. Ook is passagiersvervoer per veerboot aan banden gelegd.

Aan het brexitfront hebben de onderhandelingen tussen Brussel en Londen zondag opnieuw een deadline overschreden. Een doorbraak in het moeizame overleg bleef uit, waardoor het Europees Parlement niet genoeg tijd meer heeft om een eventuele overeenkomst tijdig goed te keuren. De onderhandelaars gaan niettemin maandag verder. Vooral visserij en concurrentieregels zijn nog grote twistpunten.

In Washington hebben de leiders van de Republikeinen en de Democraten in het Amerikaanse Congres een deal bereikt over een coronasteunpakket van zo'n 900 miljard dollar (734 miljard euro). Waarschijnlijk zal het het Huis van Afgevaardigden maandag over het steunpakket stemmen, gevolgd door de Senaat. Ook president Donald Trump zal volgens een woordvoerder van het Witte Huis het akkoord ondertekenen.

Vaccin goedgekeurd

Op het gebied van coronavaccins heeft de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA het vaccin van farmaceut Moderna goedgekeurd voor gebruik. De eerste Moderna-vaccins kunnen vanaf maandag worden toegediend. De VS zijn het eerste land dat het Moderna-vaccin gaat gebruiken. De Europese toezichthouder EMA neemt op 6 januari een besluit over dat vaccin. Over het vaccin van Pfizer/BioNTech beslist het Europees Geneesmiddelenbureau maandag.

Aan het bedrijvenfront liet vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield weten drie kantoorgebouwen in de Parijse zakenwijk La Défense te verkopen aan institutionele beleggers voor 213 miljoen euro. Olie- en gasconcern Shell kondigde aan een minderheidsbelang in een Australisch project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te hebben verkocht voor omgerekend zo'n 2,1 miljard euro aan investeerder Global Infrastructure Partners.

De euro was 1,2195 dollar waard, tegenover 1,2234 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,1 procent tot 47,60 dollar. Brentolie werd ook 3,1 procent goedkoper op 50,66 dollar per vat.