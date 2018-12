'Kleine overname voor Boskalis'

Gepubliceerd op | Views: 677

PAPENDRECHT (AFN) - Het inlijven van de Duitse onderzeekabelactiviteiten van de Franse technisch dienstverlener Spie is maar een kleine deal voor Boskalis. Volgens analisten van KBC Securities kan de transactie zeker een versterking betekenen voor de Nederlandse baggeraar en maritiem dienstverlener, maar verandert er niets aan de beleggingscase.

Concreet neemt Boskalis de activiteiten en het materieel van onderneming Bohlen & Doyen, ook wel BoDo, over. Dat bedrijf, met zijn hoofdkantoor in de buurt van Wilhelmshaven, heeft een jaaromzet van circa 20 miljoen euro tot 30 miljoen euro. Er is geen aankoopsom naar buiten gebracht.

KBC handhaaft zijn koopadvies voor Boskalis, met een koersdoel van 31,50 euro. Het aandeel Boskalis noteerde vrijdag omstreeks 9.20 uur 1,8 procent lager op 20,47 euro.